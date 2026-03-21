A tu per tu con Charlie Chaplin | al Mic di Cineteca Milano Charlot rivive con l’AI

Al Museo Interattivo del Cinema di Milano, a partire da oggi alle 15, si svolge una mostra e rassegna intitolata “A tu per tu con Charlie Chaplin”. L’evento, che prosegue fino al 4 ottobre, include esposizioni e proiezioni che riuniscono materiali e immagini del celebre attore e regista, con un focus particolare sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per far rivivere Charlot. L’ingresso è gratuito con prenotazione.

Milano – Charlie Chaplin fa i conti con l’intelligenza artificiale al Mic, Museo Interattivo del Cinema, che da oggi alle 15 (ingresso libero con prenotazione) al 4 ottobre dedica a lui mostra e rassegna: “A tu per tu con Charlie Chaplin“. L’ologramma di Charlie Chaplin. “Il Museo del Cinema è sempre stato molto attento alle tecnologie che in questi anni si sono sviluppate in modo molto rapido – la premessa di Matteo Pavesi, direttore generale di Cineteca Milano –. L’arrivo dell’Intelligenza artificiale e la creazione dell’ologramma di Chaplin per noi è stata una sorpresa incredibile. Ci siamo emozionati come bambini e meravigliati come i primi spettatori di fronte a un film”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A tu per tu con Charlie Chaplin: al Mic di Cineteca Milano Charlot rivive con l’AI Articoli correlati Sapete quando nacque Charlot? Charlie Chaplin lo presentò al mondo nel 1914Il 7 febbraio 1914, il mondo del cinema stava per essere rivoluzionato da un personaggio che sarebbe diventato uno dei più iconici della storia:... A tu per tu con l’Elettrice Palatina: Musei Civici aperti gratuitamente ai visitatoriIl 18 febbraio 1743 si spense a Firenze l’ultima discendente della casata granducale, Anna Maria Luisa de’ Medici, conosciuta come l’Elettrice... Il Discorso Piú Bello Della Storia - Charlie Chaplin - Il Grande Dittatore Contenuti utili per approfondire Charlie Chaplin Temi più discussi: A tu per tu con Charlie Chaplin: al Mic di Cineteca Milano Charlot rivive con l’AI; A tu per tu con Charlie Chaplin, installazione di intelligenza artificiale; 'A tu per tu con Charlie Chaplin': dialogare con il passato grazie all’Intelligenza Artificiale per un innovativa esperienza del MIC -; Charlie Chaplin, si può dire tutto senza dire una parola. A tu per tu con Charlie Chaplin: al Mic di Cineteca Milano Charlot rivive con l’AIIl Museo del Cinema è sempre stato molto attento alle tecnologie che in questi anni si sono sviluppate in modo molto rapido – la premessa di Matteo Pavesi, direttore generale di Cineteca Milano –. ilgiorno.it Al Museo Interattivo del Cinema di Milano un oleogramma fa rivivere Charlie ChaplinA tu per tu con Charlie Chaplin è la nuova installazione che permetterà (fino al 4 ottobre) di dialogare con Charlie Chaplin e porgli delle domande ... ilgiorno.it SAVE THE DATE | A TU PER TU CON CHARLIE CHAPLIN (intanto mi sono portato avanti e ho chiesto a Charlie il suo film imperdibile per tutti i Cinematti) Dal 21 marzo 2026, il MIC – Museo Interattivo del Cinema di Cineteca Milano si trasforma per ac facebook