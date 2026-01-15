Investe una donna e fugge Rintracciato e denunciato

Aveva investito una donna di 69 anni, poi si era dato alla fuga lasciandola a terra sulla carreggiata. La donna gravemente ferita è deceduta. Il pirata della strada, invece, dopo quasi un mese di indagini è stato rintracciato dalla Polizia locale di Cinisello e denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Si tratta di un uomo di 60 anni, italiano, residente ad Ascoli Piceno. Sarebbe lui il responsabile dell’ incidente stradale avvenuto di via Modigliani a Cinisello Balsamo lo scorso 17 dicembre. Erano le 19.30 quando il 60enne alla guida di un fuoristrada ha travolto la donna che era a piedi e poi si è allontanato senza prestare i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Investe una donna e fugge. Rintracciato e denunciato Leggi anche: In moto investe pedone e fugge. Rintracciato e subito denunciato Leggi anche: Investe un pedone con la moto e fugge: rintracciato e denunciato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Investe una donna e fugge. Rintracciato e denunciato; A tutto gas in centro al paese, travolge due uomini e fugge: il video shock; Quadraro, investe una donna e fugge: identificato il pirata della strada; Palermo, motociclista investe donna di 93 anni e fugge: è gravissima. Investe una donna e fugge. Rintracciato e denunciato - L’uomo, un 60enne residente ad Ascoli Piceno, si allontanò senza prestare soccorso. ilgiorno.it

