Quello che accade in Iran riguarda anche Kyiv Il messaggio di Zelensky e la notte sotto le bombe
Le tensioni in Iran hanno ripercussioni anche su Kyiv, dove il messaggio di Zelensky evidenzia le difficoltà quotidiane sotto le bombe. Con l’arrivo del freddo, la Russia intensifica gli attacchi agli impianti energetici ucraini, lasciando poche zone con riscaldamento funzionante e temperature basse. Questa situazione sottolinea l’impatto delle crisi internazionali sulla vita delle persone in Ucraina.
Più le temperature scendono, più Mosca bombarda gli impianti di produzione di energia dell’Ucraina e, nelle poche zone in cui è ancora possibile accendere il riscaldamento, viene tenuto bassissimo,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
