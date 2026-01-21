mosca senza greggio boccheggia ma kyiv cresce la sentenza del fmi

Il contesto internazionale evidenzia come Mosca, colpita dalla riduzione delle riserve di petrolio, affronti difficoltà economiche, mentre Kyiv continua a registrare segnali di crescita. La recente sentenza del FMI sottolinea le sfide e le dinamiche in gioco tra le due regioni, evidenziando un quadro complesso e in evoluzione che si estende dai vertici di Davos alle aree di crisi.

Poco più di 2.570 chilometri separano Davos da Mosca. Ma lungo quell’asse immaginario, succedono tante cose e non sempre belle, anzi. Mentre tra le nevi delle Alpi svizzere finanza e politica si interrogano sul senso, l’opportunità e gli esiti dello scontro in atto tra Stati Uniti ed Europa, in Russia si prende piano piano coscienza di una realtà che non piace a nessuno. Vladimir Putin in testa. Nel giorno di Donald Trump al World economic forum, ci sono alcuni numeri che se incrociati possono ribaltare il quadro clinico dell’ex U. Per esempio quelli del Fondo monetario internazionale, che proprio in queste ore ha aggiornato le sue previsioni di crescita per le principali economie del globo. 🔗 Leggi su Formiche.net

Mosca: «Più vicini alla pace, ma Kyiv deve ritirarsi dal Donbass»Il Cremlino ha dichiarato di essere più vicino a una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina, sottolineando che Kyiv dovrebbe ritirarsi dal Donbass.

