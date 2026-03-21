A che ora lo sci alpino oggi | startlist discese Lillehammer tv streaming

Oggi a Lillehammer si svolgono le due discese di sci alpino delle Finali di Coppa del Mondo. La startlist è stata annunciata e l’evento sarà trasmesso in diretta TV e streaming. La competizione segna la conclusione di una stagione lunga e impegnativa per gli atleti coinvolti. L’appuntamento rappresenta l’ultimo momento di gara prima della chiusura della stagione.

È il momento di iniziare ufficialmente l’ultimo atto di una stagione lunga ed impegnativa. La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura le Finali di Lillehammer con le due gare di discesa. Gli uomini apriranno le danze alle ore 10:45, mentre le donne entreranno in pista alle 12:30. La gara più attesa è senza dubbio quella femminile. Laura Pirovano ed Emma Aicher si giocano allo sprint la vittoria del trofeo di specialità. L’azzurra guida la graduatoria con 436 punti davanti alla tedesca, seconda a 408. Possono ancora ambire al successo finale la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e l’austriaca Cornelia Huetter. In campo femminile l’esito del secondo test cronometrato ha parlato norvegese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist discese Lillehammer, tv, streaming Articoli correlati A che ora lo sci alpino oggi: startlist discese Tarvisio e Wengen, tv, streamingIl sabato degli appassionati del Circo Bianco promette scintille e grandi emozioni. Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist prime prove discesa Lillehammer, tv, streaming Altri aggiornamenti su A che ora lo sci alpino oggi startlist... Temi più discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prove discesa Lillehammer, startlist 20 marzo, streaming; Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: diretta integrale su HBO Max e Discovery+; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prime prove discesa Lillehammer, startlist, streaming; Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Lillehammer, canali, streaming. Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prove discesa Lillehammer, startlist 20 marzo, streamingSfruttare l'ultima occasione per rifinire i dettagli in vista degli appuntamenti decisivi di domani. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prime prove discesa Lillehammer, startlist, streamingÈ il momento di dare ufficialmente il via all'evento che conclude la stagione. La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura le finali di Lillehammer con la ... oasport.it Sci alpino, a che ora e dove vedere in tv la discesa femminile di Lillehammer con Sofia Goggia e le altre italiane facebook Sci: prova di discesa, Pirovano è 6/a a Lillehammer. La velocista azzurra punta alla coppa, più indietro Goggia e Delago #ANSA x.com