A che ora lo sci alpino oggi | startlist discese Tarvisio e Wengen tv streaming

Ecco le informazioni sulle orari dello sci alpino di oggi, con startlist, date, orari di diretta TV e streaming delle discese a Tarvisio e Wengen. Il sabato dedicato agli appassionati di Circo Bianco offre diverse competizioni, tra cui le discese, fondamentali per la classifica generale. Seguire le gare permette di vivere in tempo reale le emozioni di questa fase cruciale della stagione, con la speranza di vedere ancora protagonisti italiani.

Il sabato degli appassionati del Circo Bianco promette scintille e grandi emozioni. Il fine settimana si è già tinto di azzurro, la speranza è che il tricolore possa continuare a sventolare. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile propone la discesa libera di Wengen, partenza prevista alle 12:30, mentre in campo femminile è il momento della discesa libera di Tarvisio, partenza prevista alle 10:45. In Svizzera Giovanni Franzoni ha colto il suo primo trionfo nel circuito maggiore. L’azzurro, assoluto dominatore dei due giorni di prove cronometrate, si è imposto nel SuperG di ieri grazie ad una prova straordinaria e si ripresenterà al cancelletto di partenza nel ruolo di grande favorito. 🔗 Leggi su Oasport.it

