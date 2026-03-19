A che ora lo sci alpino oggi | startlist prime prove discesa Lillehammer tv streaming

Oggi a Lillehammer prende il via la fase finale della Coppa del Mondo di sci alpino con le prime prove della discesa libera maschile e femminile. La startlist delle competizioni è stata pubblicata e gli atleti si preparano a scendere in pista per le prime cronometrate della giornata. La gara si può seguire in diretta televisiva e streaming.

È il momento di dare ufficialmente il via all’evento che conclude la stagione. La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura le finali di Lillehammer con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile e di quella femminile. I primi a scendere in pista, si gareggia a Kvitfjell, saranno gli uomini, alle 10:45, mentre le donne prenderanno il via alle 12:30. Atleti e atlete sfrutteranno il test odierno per prendere contatto con la pista, studiare le linee da adottare in gara, capire il tipo di neve su cui si sfideranno e iniziare ad incamerare le indicazioni utili per il cruciale lavoro di sviluppo dei materiali. Marco Odermatt, grazie al terzo posto ottenuto a Courchevel e alla contemporanea uscita del connazionale von Allmen, ha già vinto la sua terza Coppa di specialità consecutiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist prime prove discesa Lillehammer, tv, streaming Articoli correlati A che ora lo sci alpino oggi: startlist prove discesa Soldeu e Garmisch, tv, streamingLa Coppa del Mondo di sci alpino continua il percorso di avvicinamento alle prime gare ufficiali dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. A che ora lo sci alpino oggi: startlist prove discesa Wengen e Tarvisio, tv, streamingSiamo pronti per entrare nel vivo di questa importante settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a A che ora lo sci alpino oggi startlist... Discussioni sull' argomento Calendario Finali Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026: programma, orari, tv, streaming; Sci alpino, orari Coppa del mondo maschile a Courchevel e femminile a Are: dove vedere le gare in diretta; Paralimpiadi: l'Italia vola oltre Lillehammer, superate le medaglie del 1994; I 19 azzurri qualificati per le finali di stagione, da Franzoni a Goggia. Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa Val di Fassa, startlist, streamingÈ il momento della verità: due gare in meno di ventiquattro ore per definire il quadro della situazione in vista della finale di Lillehammer. La Coppa del ... oasport.it Sarà impegnata nel superG e nello slalom gigante Leggi https://www.giornalealtopiano.it/news.phpcod=18-03-2026-asja-zenere-a-lillehammer-per-le-finali-di-coppa-del - facebook.com facebook #MilanoCortina2026 Ieri la cerimonia di chiusura delle #Paralimpiadi invernali. L'Italia ha chiuso con 16 medaglie, superando il precedente record, 13, di Lillehammer '94. #Paralympics x.com