Nel 2026, in Emilia-Romagna, sono stati pianificati cinque nuovi itinerari per la primavera. La regione si prepara ad accogliere visitatori e appassionati di escursionismo con percorsi dedicati a scoprire i suoi paesaggi e le sue tradizioni. Le proposte si rivolgono a chi desidera vivere l’ambiente naturale e culturale della zona, approfittando delle giornate più lunghe e del clima più mite.

Con l’arrivo della primavera nel 2026, il territorio emiliano-romagnolo si trasforma in un palcoscenico naturale dove le giornate più lunghe invitano a uscire. Cinque itinerari specifici offrono opportunità di trekking e cicloturismo che collegano la storia locale alle attuali dinamiche ambientali. Dalla vetta dell’Alpe di Monghidoro fino agli argini del Delta del Po, questi percorsi non sono semplici passeggiate ma strumenti per leggere la biodiversità e la gestione del paesaggio. L’Alpe di Monghidoro: Un Osservatorio sulla Biodiversità Appenninica. Il punto panoramico più fotografato della regione si trova nella zona di spartiacque tra le valli dell’Idice e del Savena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 5 itinerari: primavera 2026 in Emilia-Romagna

Articoli correlati

Escursioni e trekking: 5 itinerari imperdibili per la primavera in Emilia RomagnaBologna, 21 marzo 2026 – La primavera è alle porte, le giornate si allungano e c’è tanta voglia di trascorrere più tempo all’aria aperta.

Cosa vedere nelle Giornate Fai di Primavera 2026: la mappa in Emilia RomagnaBologna, 20 marzo 2026 – Chiese, palazzi, ville, monasteri, castelli, biblioteche, ma anche laboratori che tramandano tradizioni artigianali e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a 5 itinerari primavera 2026 in Emilia...

Temi più discussi: Cosa vedere nelle Giornate Fai di Primavera 2026: la mappa in Emilia Romagna; Cultura, tornano sabato 21 e domenica 22 marzo le Giornate Fai di Primavera: in Emilia-Romagna aperti 53 luoghi; Giornate Fai di Primavera 2026: tutti i luoghi da visitare in Emilia-Romagna; Giornate Fai di Primavera 2026: i luoghi più belli in Emilia Romagna.

Escursioni e trekking: 5 itinerari imperdibili per la primavera in Emilia RomagnaScopri i percorsi tra fiumi, laghi, mare e montagna per trascorrere una giornata all’aria e immersi nella bellezza della natura in queste prime giornate di tepore ... msn.com

Giornate Fai di Primavera 2026: i luoghi più belli in Emilia RomagnaIn Emilia-Romagna, sabato 21 e domenica 22 marzo, le Giornate Fai di Primavera 2026 aprono monasteri storici, botteghe artigiane e castelli dell’Appennino. A Bologna si visita il Complesso di San Giov ... quotidiano.net

L’Emilia-Romagna sarà collegata direttamente a Zurigo grazie ai nuovi servizi Eurocity attivi tutti i giorni dal 30 maggio al 5... Leggi l'articolo #Eurocity facebook

#Sanità. Venticinque anni di #hospice in Emilia-Romagna, quasi 6.500 i pazienti presi in carico nel 2025 nelle 23 strutture della regione. La #notizia regioneer.it/sanita19mar26 x.com