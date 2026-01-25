Iran Time | Fino a 30.000 morti solo nei primi due giorni di proteste

Secondo la rivista statunitense Time, le autorità iraniane stimano che durante le prime due giornate di proteste si siano verificati fino a 30.000 decessi. Questi dati evidenziano la gravità delle manifestazioni e le conseguenze delle tensioni nel paese. È importante considerare fonti ufficiali e approfondire il contesto per comprendere appieno la situazione in Iran.

Secondo quanto riportato dalla rivista statunitense Time, autorità iraniane avrebbero stimato che fino a 30.000 persone potrebbero essere state uccise nei soli due giorni iniziali delle proteste antigovernative di inizio gennaio. La cifra, citata da due alti funzionari anonimi del ministero della Salute, rappresenterebbe il bilancio più alto di vittime finora segnalato, nettamente superiore alle 3.117 morti ufficialmente comunicate dal governo di Teheran. Il Time precisa di non poter verificare in modo indipendente i dati ma segnala che la stima è coerente con le testimonianze di medici e soccorritori presenti sul campo.

