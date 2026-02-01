Cuori 3 recensione dei primi episodi | una terza stagione che parte forte

La terza stagione di Cuori parte con il botto. Delia e Alberto tornano in prima serata su Rai 1, pronti a confrontarsi con un nuovo primario e con le novità tecnologiche degli anni ’70. I primi episodi mostrano subito un ritmo intenso, con personaggi che si rimettono in gioco e situazioni che si fanno sempre più coinvolgenti.

Delia e Alberto tornano in prima serata su Rai 1 insieme a tutti gli altri protagonisti di Cuori che, in questa terza stagione devono fare i conti con un nuovo primario e i notevoli progressi tecnologici degli anni '70. Cuori torna in prima serata su Rai 1 con una terza stagione super attesa, sulla quale avevamo tante aspettative. E ve lo diciamo subito: non sono state deluse. Il terzo capitolo, in una serie tv di successo, è solitamente il più rischioso perché ha l'arduo compito di dire qualcosa di nuovo senza però tradire se stessa. E dopo il percorso delle prime due stagioni, quella firmata da Riccardo Donna ci è riuscita e questi primi episodi di Cuori 3 mostrano una strada precisa che punta sì alla continuità narrativa ma che non ha timore di alzare l'asticella. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

