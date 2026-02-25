Golf Via alla stagione sul green | parte forte Cavazzini

Cavazzini ha aperto la stagione golfistica del Cus Ferrara perché il circolo ha ospitato la prima competizione individuale dell’anno, la Radler Cup, domenica scorsa. Dopo settimane di gare a coppie per mantenere allenamento e ritmo, i giocatori si sono sfidati sul green in un evento ufficiale. La collaborazione con il Golf Club Zolino di Imola ha arricchito la giornata, che ha visto numerosi partecipanti pronti a scendere in campo. La stagione golfistica è ufficialmente iniziata.

Ha preso ufficialmente il via domenica scorsa la stagione agonistica del Cus Ferrara Golf. Dopo una lunga serie di gare a coppie organizzate nei mesi invernali per mantenere ritmo e condizione di gioco, il circolo estense ha ospitato la prima competizione individuale dell’anno: la Radler Cup, realizzata in collaborazione con il Golf Club Zolino di Imola. Sono stati 82 i giocatori che hanno risposto presente, approfittando di una splendida giornata di sole, per confrontarsi sul sempre tecnico e insidioso percorso ferrarese. Il campo si è presentato in ottime condizioni e ha saputo mettere alla prova anche i giocatori più esperti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Golf. Sergio Priani e Bruno Gualandi prima coppia sul green cussinoDomenica al Cus Ferrara Golf si è disputata una competizione di doppio molto attesa.

Alcaraz e Federer, coppia da golf. Carlos entusiasta: "Roger è magnifico anche sul green"Alcaraz e Federer hanno trascorso insieme un giorno dedicato al golf, condividendo un momento di svago fuori dai campi di tennis.

Temi più discussi: San Donato golf, al via la stagione con il torneo Laquilablog; Al Castellaro Golf si apre la stagione 2026: trionfo della squadra di casa nella Pro-Am di Primavera; L’Alps Tour 2026 parte dall’Egitto: nel field 31 italiani; Golf, Dp World Tour di turno in Kenya. Tanti azzurri al via.

Golf. Via alla stagione sul green: parte forte CavazziniHa preso ufficialmente il via domenica scorsa la stagione agonistica del Cus Ferrara Golf. Dopo una lunga serie di ... sport.quotidiano.net

Peter Pan Club: al via la stagione 2025/26Sulle colline di Misano Adriatico c’è un luogo che, da oltre vent’anni, rappresenta un tassello fondamentale della cultura del divertimento romagnolo. È il Peter Pan, il club che venerdì 14 e sabato ... tgcom24.mediaset.it

Giovedì 19 Febbraio 2026 Golf Club Punta Ala Gara di apertura della stagione golfistica Agis Toscana con 18 buche dedicate alla partecipazione attiva in sostegno della cooperativa “Riuscita Sociale” di Siena che si occupa di indirizzare e occupare con attivit - facebook.com facebook