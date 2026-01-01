Abbracciare il nuovo anno con Sisu la filosofia finlandese che trasforma la determinazione in forza quotidiana

Con l’arrivo del nuovo anno, molti si concentrano su propositi e obiettivi. La filosofia finlandese del sisu offre un approccio diverso: una forza interiore che sostiene la determinazione nei momenti di difficoltà. Abbracciare il sisu significa mantenere la resilienza e la costanza, anche quando l’entusiasmo iniziale si affievolisce, trasformando la volontà in una risorsa quotidiana.

All’inizio dell’anno si parla sempre di buoni propositi e nuovi inizi. Ma in Finlandia c'è il sisu, una filosofia che invita a restare saldi e continuare anche quando l’entusiasmo svanisce. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

