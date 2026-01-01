Abbracciare il nuovo anno con Sisu la filosofia finlandese che trasforma la determinazione in forza quotidiana
Con l’arrivo del nuovo anno, molti si concentrano su propositi e obiettivi. La filosofia finlandese del sisu offre un approccio diverso: una forza interiore che sostiene la determinazione nei momenti di difficoltà. Abbracciare il sisu significa mantenere la resilienza e la costanza, anche quando l’entusiasmo iniziale si affievolisce, trasformando la volontà in una risorsa quotidiana.
All’inizio dell’anno si parla sempre di buoni propositi e nuovi inizi. Ma in Finlandia c'è il sisu, una filosofia che invita a restare saldi e continuare anche quando l’entusiasmo svanisce. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ucraina, Stubb: "Vi spiego cosa è il 'sisu' finlandese, non facciamoci prendere dal panico"
Leggi anche: Forza Italia Giovani: "La Ghiaia si rilancia con la gestione quotidiana, non solo con i progetti"
Buon Anno a tutti voi Che questo nuovo inizio ci ricordi di abbracciare chi amiamo e di portare luce anche nei giorni più grigi - facebook.com facebook
Abbracciare Alemanno. A Rebibbia. In attesa di poterlo fare quando sarà di nuovo in libertà. Perché dovrà finire questa pena legata alla passione politica. Grazie, Gianni, per quest’oretta trascorsa insieme #Alemanno #Rebibbia x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.