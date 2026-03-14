Zeballos vuole il Napoli ma non vuole rompere con il Boca Juniors

Il Napoli sta valutando un possibile trasferimento di Exequiel Zeballos dal Boca Juniors, con trattative in corso tra le due società. La trattativa è concreta, anche se ancora complessa, e coinvolge diversi aspetti che devono essere definiti. Zeballos è al centro di questa discussione e il club italiano ha mostrato interesse per il giocatore senza interrompere i rapporti con il Boca Juniors.

La trattativa tra il Napoli e il Boca Juniors per Exequiel Zeballos esiste ed è concreta, ma è molto più articolata rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Nonostante nell’ambiente partenopeo si fosse parlato di una possibile chiusura in tempi rapidi, dall’Argentina arrivano segnali di una negoziazione ancora lunga, con diversi nodi da sciogliere prima di arrivare alla fumata bianca. Il club azzurro si è mosso con decisione per assicurarsi l’esterno offensivo della Bombonera. Gli intermediari del Napoli, secondo fonti sudamericane, sarebbero già a Buenos Aires per portare avanti i contatti con il Boca Juniors e con l’entourage del giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zeballos vuole il Napoli, ma non vuole rompere con il Boca Juniors Articoli correlati Leggi anche: Il Napoli pronto a chiudere per Zeballos del Boca Juniors Leggi anche: Il Napoli pronto a piazzare un altro colpo: in arrivo un attaccante dal Boca Juniors Una selezione di notizie su Boca Juniors Temi più discussi: RADIO KISS KISS – NAPOLI SU ZEBALLOS: TRATTATIVA AVANZATA CON IL BOCA JUNIORS, DETTAGLI; Il Napoli anticipa tutti per Zeballos: fumata bianca in arrivo con il Boca Juniors – KKN; Maradona Jr: Zeballos sarebbe un grande acquisto per il Napoli, è molto forte; KKN - Il Napoli segue Zeballos del Boca Juniors, Manna s'è convinto: valuta concretamente l'affare. Zeballos vuole il Napoli, ma non vuole rompere con il Boca JuniorsNapoli-Zeballos: trattativa concreta col Boca Juniors, ma complessa. Clausola rescissoria e tempi lunghi rallentano l’operazione estiva. ilnapolista.it Dall'Argentina: Zeballos vuole il Napoli, ma non vuole rompere con il Boca. La strategiaExequiel Zeballos resta uno dei nomi più caldi sul mercato sudamericano, con il Napoli che continua a monitorarlo da vicino. Per Giovanni Manna rappresenta un'occasione importante in vista della pross ... msn.com Mercato Napoli, fari puntati in Argentina Manna segue con attenzione l’attaccante del Boca Juniors, Exequiel Zeballos Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #calciomercato #z - facebook.com facebook IL NAPOLI PESCA IN SUDAMERICA Nelle ultime ore, è spopolata la voce di mercato che vedrebbe gli azzurri sulle tracce del classe 2002 Exequiel Zeballos, ala destra del Boca Juniors capace di giocare anche da punta e sulla sinistra Da Valter De Ma x.com