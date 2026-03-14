Zeballos vuole il Napoli ma non vuole rompere con il Boca Juniors

Da ilnapolista.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta valutando un possibile trasferimento di Exequiel Zeballos dal Boca Juniors, con trattative in corso tra le due società. La trattativa è concreta, anche se ancora complessa, e coinvolge diversi aspetti che devono essere definiti. Zeballos è al centro di questa discussione e il club italiano ha mostrato interesse per il giocatore senza interrompere i rapporti con il Boca Juniors.

La trattativa tra il Napoli e il Boca Juniors per Exequiel Zeballos esiste ed è concreta, ma è molto più articolata rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Nonostante nell’ambiente partenopeo si fosse parlato di una possibile chiusura in tempi rapidi, dall’Argentina arrivano segnali di una negoziazione ancora lunga, con diversi nodi da sciogliere prima di arrivare alla fumata bianca. Il club azzurro si è mosso con decisione per assicurarsi l’esterno offensivo della Bombonera. Gli intermediari del Napoli, secondo fonti sudamericane, sarebbero già a Buenos Aires per portare avanti i contatti con il Boca Juniors e con l’entourage del giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

zeballos vuole il napoli ma non vuole rompere con il boca juniors
© Ilnapolista.it - Zeballos vuole il Napoli, ma non vuole rompere con il Boca Juniors

Articoli correlati

Leggi anche: Il Napoli pronto a chiudere per Zeballos del Boca Juniors

Leggi anche: Il Napoli pronto a piazzare un altro colpo: in arrivo un attaccante dal Boca Juniors

Una selezione di notizie su Boca Juniors

Temi più discussi: RADIO KISS KISS – NAPOLI SU ZEBALLOS: TRATTATIVA AVANZATA CON IL BOCA JUNIORS, DETTAGLI; Il Napoli anticipa tutti per Zeballos: fumata bianca in arrivo con il Boca Juniors – KKN; Maradona Jr: Zeballos sarebbe un grande acquisto per il Napoli, è molto forte; KKN - Il Napoli segue Zeballos del Boca Juniors, Manna s'è convinto: valuta concretamente l'affare.

boca juniors zeballos vuole il napoliZeballos vuole il Napoli, ma non vuole rompere con il Boca JuniorsNapoli-Zeballos: trattativa concreta col Boca Juniors, ma complessa. Clausola rescissoria e tempi lunghi rallentano l’operazione estiva. ilnapolista.it

boca juniors zeballos vuole il napoliDall'Argentina: Zeballos vuole il Napoli, ma non vuole rompere con il Boca. La strategiaExequiel Zeballos resta uno dei nomi più caldi sul mercato sudamericano, con il Napoli che continua a monitorarlo da vicino. Per Giovanni Manna rappresenta un'occasione importante in vista della pross ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.