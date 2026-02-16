Scomparsa a 29 anni da Monterotondo | Telefonino spento potrebbe trovarsi in difficoltà

Meza Castillo Viviana Sayenka, 29 anni di Monterotondo, è scomparsa da diverse settimane. Si teme che possa essere in difficoltà perché il suo telefonino è spento e non dà più notizie. La famiglia ha lanciato un appello, sperando in un suo rapido ritrovamento.

Settimane di apprensione per i famigliari di Meza Castillo Viviana Sayenka scomparsa a 29 anni da Monterotondo. Il telefonino è irragiungibile, potrebbe trovarsi in difficoltà.