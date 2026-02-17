Fratelli più preziosi nel mondo del calcio nella top ten spunta anche il Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Fratelli che condividono la stessa passione, provano a fare lo stesso percorso nel mondo del calcio ma, per forza di cose, qualcuno arriva all’apice e qualcun altro, invece, fa una carriera importante ma non al pari del consanguineo. Dall’analisi di Transfermarket emerge la classifica dei fratelli italiani più preziosi nel mondo del calcio con una piccola sorpresa per il Benevento, esserci nella top ten circondato da campioni assoluti. Guida la famiglia Dimarco, grazie soprattutto a Federico, uno dei terzini più forti al mondo che fa schizzare la quotazione ad oltre 50 milioni di euro in coppa con Cristian. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ecco la lista dei calciatori più preziosi del campionato italiano nel 2035, secondo Transfermarkt.

Secondo la classifica di Forbes del 2025, Ursula von der Leyen si conferma la donna più potente del mondo per il quarto anno consecutivo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I fratelli più preziosi del calcio: i Thuram di Inter e Juve nella top 10, la classifica; I fratelli più preziosi del calcio: i Thuram di Inter e Juve nella top 10, la classifica; Eh no, la serie più vista del 2025 non è Stranger Things; Reggina: con l’amaranto dentro, bravi e affidabili. I fratelli Girasole.

Leone XIV: troppi nostri fratelli e sorelle stanno soffrendo per gli orrori della violenza e della guerraOggi il bisogno di fraternità non è un ideale distante ma una necessità urgente. Lo scrive il Papa, nel messaggio in inglese inviato in occasione della Giornata Internazionale della Fratellanza Uman ... agensir.it

I fratelli più preziosi del calcio: i Thuram di Inter e Juve nella top 10, la classifica facebook

I fratelli più preziosi del calcio: i #Thuram di Inter e Juve nella top 10, la classifica x.com