Il XIII Congresso Nazionale dello SNALS-Confsal si è concluso oggi a Roma. Durante l’evento, è stata confermata nel ruolo di segretaria generale Elvira Serafini. Hanno partecipato rappresentanti delle strutture regionali e nazionali dell’organizzazione, che hanno discusso delle attività recenti e delle prossime iniziative. La conclusione del congresso ha segnato la fine dei lavori e l’approvazione del nuovo mandato per la leadership in carica.

Roma, 20 mar. - (Adnkronos) - Si è concluso oggi il XIII Congresso Nazionale dello SNALS-Confsal, che ha visto numerosi interventi di rappresentanti delle istituzioni e organizzazioni sindacali e ha riunito oltre 1000 delegati, arrivati da ogni parte d'Italia, che hanno confermato Elvira Serafini alla guida del sindacato ed eletto la Segreteria generale e gli altri organi statutari per il prossimo quinquennio. "Auspichiamo - ha commentato Serafini - che il Governo onori gli impegni presi, dando priorità all'Istruzione e alla Ricerca con investimenti adeguati e realizzi il miglioramento delle condizioni di lavoro e stipendiali di tutto il personale che lavora nelle nostre istituzioni educative e formative, vere leve della crescita sociale ed economica del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Concluso congresso nazionale Snals-Confsal, confermata Elvira Serafini

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