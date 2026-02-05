John Cena potrebbe essere inserito nella Hall of Fame WWE, anche se ha lasciato ufficialmente il ring nel dicembre 2025. Le voci si fanno sempre più insistenti e i fan sperano in un riconoscimento che, secondo molti, merita da tempo. Per ora, però, non ci sono conferme ufficiali e la decisione resta in sospeso.

John Cena potrebbe aver chiuso ufficialmente la carriera sul ring nel dicembre 2025, ma la prospettiva di una sua eventuale induzione nella Hall of Fame WWE resta oggetto di valutazioni interne e di discussione tra appassionati. Le ultime indicazioni indicano una scelta di calendario orientata a un momento simbolico di chiusura, con Stephanie McMahon in prima linea per guidare la cerimonia e dare una cornice memorabile all’eredità lasciata dall’ex campione. Secondo le indiscrezioni circolate, Cena non rientrerebbe nella Classe del 2026; la WWE sembrerebbe propendere per un epilogo della serata che metta al centro una figura chiave, senza però escludere un ingresso futuro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - John Cena verso la WWE Hall of Fame: le ultime indiscrezioni

Recentemente, Jeff Jarrett, membro della WWE Hall of Fame, ha chiarito alcune voci riguardanti Vince McMahon.

