WinteRace Cortina 2026 fra classiche e supercar

WinteRace Cortina 2026 si svolge tra i passi dolomitici, coinvolgendo oltre 490 chilometri di percorso. L'evento rappresenta l'ultima grande prova della stagione invernale dedicata alle auto d'epoca, con partecipanti che si sfidano lungo tratti di montagna e strade di alta quota. La gara combina auto classiche e supercar, attirando appassionati e piloti da diverse regioni.

Dal 19 al 21 marzo 2026 torna sulle strade delle Dolomiti la WinteRace Cortina, prestigiosa gara di regolarità classica per auto storiche e moderne, inserita nel calendario del Circolo Veneto AutoMoto d’Epoca “Giannino Marzotto” e recentemente premiata della Manovella d’Oro 2025. Il programma sportivo si articola in tre momenti: dopo il prologo lungo la strada del Passo Giau, la manifestazione entra nel vivo con le due tappe diurne di venerdì 20 e sabato 21 marzo. Il percorso supera complessivamente 490 chilometri e comprende 68 prove di abilità tra prove cronometrate e prove di media imposta. Sono 70 le vetture iscritte, con un arco cronologico che copre oltre novant’anni di storia dell’automobile, dal 1935 al 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - WinteRace Cortina 2026 fra classiche e supercar Articoli correlati Torna la WinteRace Cortina: 70 auto storiche sfrecciano per le DolomitiAGI - Alla WinteRace di Cortina, il percorso di 490 chilometri complessivi non è mai una semplice linea tracciata su una mappa. WinteRace 2026: 490 km tra 70 auto storiche e passiLa tredicesima edizione della WinteRace Cortina si prepara a ripercorrere oltre 490 chilometri tra i passi dolomitici dal 19 al 21 marzo 2026. Una raccolta di contenuti su WinteRace Cortina Temi più discussi: Al via la WinteRace Cortina 2026, oltre 490 km tra i passi dolomitici; Al via la WinteRace Cortina 2026, oltre 490 km tra i passi dolomitici; Se sei a Cortina per la WinteRace, devi passare da Franz Kraler; Al via la WinteRace Cortina 2026, oltre 490 km tra i passi dolomitici. WinteRace Cortina 2026, auto d'epoca tra i passi dolomitici: c'è anche la Mini De Tomaso di Jerry Calà in Vacanze di NataleDal 19 al 21 marzo prossimi torna sulle strade delle Dolomiti la «WinteRace Cortina», giunta alla tredicesima edizione, inserita nel calendario del Circolo Veneto AutoMoto d'Epoca «Giannino Marzotto» ... corrieredelveneto.corriere.it Se sei a Cortina per la WinteRace, devi passare da Franz KralerTra auto d’epoca, sartoria e mixology d’autore, la boutique di Corso Italia diventa il punto più chic della manifestazione automobilistica. Ecco come ... esquire.com WinteRace Cortina 2026, auto d'epoca tra i passi dolomitici: c'è anche la Mini De Tomaso di Jerry Calà in Vacanze di Natale x.com Dal 19 al 21 marzo Cortina d’Ampezzo accoglie la WinteRace Cortina 2026, un appuntamento che negli anni è diventato simbolo di passione, eleganza e legame con le Dolomiti. Dopo mesi in cui la nostra località è stata al centro dell’attenzione internazional - facebook.com facebook