Torna la WinteRace Cortina | 70 auto storiche sfrecciano per le Dolomiti

Alla WinteRace di Cortina, 70 auto storiche partecipano a una gara che copre un percorso di 490 chilometri attraverso le Dolomiti. La competizione coinvolge vetture d’epoca che sfrecciano lungo strade di montagna, attirando appassionati e spettatori lungo il tracciato. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando partecipanti da diverse regioni e offrendo uno spettacolo di veicoli d’epoca in movimento tra paesaggi alpini.

AGI - Alla WinteRace di Cortina, il percorso di 490 chilometri complessivi non è mai una semplice linea tracciata su una mappa. È una narrazione in movimento, un filo che lega paesaggi, comunità e storie alpine. L'edizione 2026, in programma dal 19 al 21 marzo, interpreta questo principio fino in fondo, disegnando un itinerario che attraversa alcuni dei luoghi più emblematici delle Dolomiti, nel segno dello spirito olimpico e della cultura della montagna. La WinteRace Cortina 2026 si conferma un evento di regolarità classica, ma soprattutto un'esperienza culturale in movimento. Settanta vetture, provenienti da otto Paesi: Italia, Belgio, Argentina, Paesi Bassi, Uruguay, Croazia, Svizzera e Principato di Monaco, con un arco cronologico che copre oltre novant'anni di storia dell'automobile, dal 1935 al 2026. 🔗 Leggi su Agi.it

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