Settanta auto storiche provenienti da otto Paesi si preparano a percorrere 490 chilometri tra le Dolomiti innevate. La gara coinvolge veicoli d’epoca che affrontano un percorso che unisce paesaggi montani e tracciati ricchi di storia. L’evento si svolge in un contesto di grande attenzione per le vetture d’epoca e la loro preservazione.

Le Dolomiti si vestono di bianco per accogliere settanta vetture storiche provenienti da otto nazioni diverse, pronte a percorrere 490 chilometri tra neve e storia. La WinteRace Cortina torna nel weekend del 20 marzo 2026, trasformando le strade alpine in un palcoscenico vivente dove l’automobilismo classico incontra la tradizione sartoriale e olfattiva. Non si tratta di una semplice competizione cronometrica, ma di un itinerario culturale che lega il passato industriale al presente turistico della località ampezzana. Mentre i motori rombano sui passi innevati, il centro di Cortina diventa epicentro di eleganza, ospitando eventi dedicati alla moda italiana e all’arte della profumeria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WinteRace: 70 auto storiche sfidano 490 km di neve e storia

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