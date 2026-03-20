WhatsApp il codice a 8 caratteri che consegna l’account all’attaccante | la truffa del voto teatrale con i bimbi colpisce l’Italia

Una campagna di session hijacking su WhatsApp si è diffusa in Italia dall'ultima settimana di febbraio, coinvolgendo utenti attraverso un meccanismo che sfrutta un codice di otto caratteri per consegnare gli account agli attaccanti. La truffa si diffonde autonomamente, raggiungendo le rubriche delle vittime e aggirando molte delle protezioni normalmente presenti sulla piattaforma.

Una campagna di session hijacking su WhatsApp circola in Italia dall'ultima settimana di febbraio, con un meccanismo tecnico che aggira le difese più diffuse e si propaga autonomamente attraverso le rubriche delle vittime. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

La truffa del voto su WhatsApp minaccia il personale scolastico: rubati gli account con false richieste di sostegno per minoriUna nuova ondata di phishing sociale si sta diffondendo attraverso WhatsApp e Telegram colpendo specificamente genitori, insegnanti e ATA.

“Così ti rubano l’account”. WhatsApp, attenzione a questo codice! La truffa svuota il telefonoLa truffa del codice a sei cifre su WhatsApp rappresenta una delle insidie più pericolose del panorama digitale moderno perché non punta a scardinare...

Una raccolta di contenuti su WhatsApp il codice a 8 caratteri che...

Temi più discussi: Whatsapp, attenti alla truffa del codice a 6 cifre: ecco come difendersi dagli hacker con un pin segreto; La nuova truffa del codice a 6 cifre su WhatsApp: Fare molta attenzione. Ecco come difendersi dagli hacker; La nuova truffa del codice a 6 cifre su WhatsApp: Fare molta attenzione. Ecco come difendersi dagli hacker; Signal e WhatsApp nel mirino, hacker russi puntano a funzionari e amministrazioni.

WhatsApp, la nuova truffa del codice a 6 cifre: «Fare molta attenzione». Ecco come difendersi dagli hackerWhatsApp, si sta diffondendo rapidamente un nuovo schema di phishing che sfrutta la fiducia verso i propri contatti. Meta corre ai ripari con nuovi avvisi di sicurezza, ma la difesa migliore ... leggo.it

La nuova truffa del codice a 6 cifre su WhatsApp: «Fare molta attenzione». Ecco come difendersi dagli hackerSi sta diffondendo rapidamente un nuovo schema di phishing che sfrutta la fiducia verso i propri contatti. Meta corre ai ripari con nuovi avvisi ... msn.com

366 1302123 (WhatsApp Claudia) Frosinone SI CHIAMA EVEN È un molosso. E i canili sono pieni di molossi. Perché sono cattivi NO. Perché sono vittime dell’ignoranza umana. Nessuno chiamerà per lui. Lo sappiamo già. Ma aveva diritto ad esiste - facebook.com facebook

Ecco cosa succede cliccando sul link di #phishing del concorso di #danza che in questi giorni sta arrivando via #Whatsapp compromettendo account di soggetti anche esperti e di rilievo che hanno sottovalutato due aspetti: 1) Avere impostato la verifica in due x.com