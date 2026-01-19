La truffa del voto su WhatsApp minaccia il personale scolastico | rubati gli account con false richieste di sostegno per minori

Una recente forma di phishing si sta diffondendo tramite WhatsApp e Telegram, rivolta a genitori, insegnanti e personale scolastico. Gli attacchi prevedono il furto di account attraverso false richieste di sostegno per minori, mettendo a rischio la sicurezza dei dati personali. È importante essere cauti e verificare sempre le richieste sospette per prevenire truffe e proteggere le informazioni sensibili.

Una nuova ondata di phishing sociale si sta diffondendo attraverso WhatsApp e Telegram colpendo specificamente genitori, insegnanti e ATA. La tecnica del furto di identità digitale sfrutta richieste di voto per presunti concorsi di danza, ginnastica o calcio a cui parteciperebbero minori tra i 12 e i 15 anni. Gli esperti di sicurezza informatica di Kaspersky hanno documentato questa campagna fraudolenta definendola una delle più insidiose del 2026 per la capacità di aggirare le difese psicologiche delle vittime. La Polizia Postale ha confermato l’aumento esponenziale di segnalazioni legate a questo tipo di raggiro sui servizi di messaggistica istantanea.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it WhatsApp, arriva il controllo parentale con account secondario: la novità per tutelare i minori

WhatsApp introduce il controllo parentale tramite un account secondario, offrendo uno strumento per aiutare i genitori a monitorare le attività dei propri figli. Questa novità nasce dalla crescente attenzione alle problematiche online che coinvolgono i minorenni, con l'obiettivo di garantire un'esperienza più sicura e protetta. La funzione rappresenta un passo importante nella tutela dei giovani utenti, facilitando un uso più consapevole della piattaforma.

