Wembanyama decide | Spurs ai playoff dopo 6 anni

Una notte importante per il basket mondiale si conclude con tre eventi che cambiano gli equilibri della stagione. Tra questi, la decisione di Wembanyama di portare gli Spurs ai playoff dopo sei anni di assenza. La squadra di San Antonio ottiene così una qualificazione che non si vedeva dal 2017, mentre altre formazioni consolidano o modificano le loro posizioni in classifica.

Una notte decisiva per il basket mondiale si chiude con tre eventi che ridefiniscono gli equilibri della stagione. Victor Wembanyama assicura a San Antonio il ritorno ai playoff dopo sei anni di assenza, mentre i Lakers consolidano una striscia vincente da record grazie a due prestazioni storiche. Detroit raggiunge le 50 vittorie stagionali confermandosi leader nella division Est. Il risultato finale tra San Antonio e Phoenix è stato 101-100, deciso da un canestro in sospensione lanciato dal francese con soli 1.1 secondi rimanenti sul cronometro. A Miami, i Los Angeles Lakers hanno superato gli Heat per 134-126, estendendo la serie positiva a otto partite consecutive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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