I San Antonio Spurs, dopo diverse fasi di rinnovamento, mostrano segnali di crescita e competitività. Con talenti emergenti e una strategia consolidata, la squadra si presenta come una candidata credibile per la stagione, non solo grazie a Wembanyama. In un contesto di ricostruzione continua, i Spurs dimostrano di poter puntare a obiettivi ambiziosi, mantenendo un approccio sobrio e orientato ai risultati.

Questi Spurs sono reali!. Dopo ogni ricostruzione, la squadra texana sembra sempre sprofondare nel baratro. Ma si riprende subito. E si riprende di solito molto bene. Certo, ci vuole anche tanta fortuna per poter scegliere per primi l’anno in cui è disponibile una “guardia” francese di 2.26. Però ci vuole anche bravura a scegliere Stephon Castle alla quarta posizione in un draft povero come quello del 2024. Così come Vassell alla undici nel 2020. La verità è che San Antonio è una franchigia solida, ben gestita, con regole chiare e un’eredità da difendere sentita e rispettata da tutti (non solo uno slogan che riecheggia nel campo di allenamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Questi San Antonio Spurs possono puntare al titolo, non solo per Wembanyama

Leggi anche: Fontecchio super, ma Wembanyama fa un altro sport: San Antonio Spurs ancora imbattuti

Leggi anche: NBA Cup 2025, Brunson show e Wembanyama al rientro: Knicks e Spurs in finale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

NBA Freestyle | Questi San Antonio Spurs possono puntare al titolo, non solo per Wembanyama - Si è insediato questa mattina il nuovo Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro- ilfattoquotidiano.it