NBA Freestyle | Questi San Antonio Spurs possono puntare al titolo non solo per Wembanyama
I San Antonio Spurs, dopo diverse fasi di rinnovamento, mostrano segnali di crescita e competitività. Con talenti emergenti e una strategia consolidata, la squadra si presenta come una candidata credibile per la stagione, non solo grazie a Wembanyama. In un contesto di ricostruzione continua, i Spurs dimostrano di poter puntare a obiettivi ambiziosi, mantenendo un approccio sobrio e orientato ai risultati.
Questi Spurs sono reali!. Dopo ogni ricostruzione, la squadra texana sembra sempre sprofondare nel baratro. Ma si riprende subito. E si riprende di solito molto bene. Certo, ci vuole anche tanta fortuna per poter scegliere per primi l’anno in cui è disponibile una “guardia” francese di 2.26. Però ci vuole anche bravura a scegliere Stephon Castle alla quarta posizione in un draft povero come quello del 2024. Così come Vassell alla undici nel 2020. La verità è che San Antonio è una franchigia solida, ben gestita, con regole chiare e un’eredità da difendere sentita e rispettata da tutti (non solo uno slogan che riecheggia nel campo di allenamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
NBA Freestyle | Questi San Antonio Spurs possono puntare al titolo, non solo per Wembanyama
Basket: Nba, San Antonio batte Oklahoma City, sconfitte per Houston e New York - San Antonio supera ancora Oklahoma City, la squadra con il miglior record Nba, con il punteggio di 130- napolimagazine.com
LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 102-117, NBA 2026 in DIRETTA: i texani bissano la recente vittoria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:07 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Oklahoma City Thunder- oasport.it
