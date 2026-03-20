Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, Montevarchi ospiterà la seconda edizione di

Il 28 e 29 marzo Montevarchi si prepara ad accogliere il weekend più dolce dell’anno con la seconda edizione di "Choco Varchi", l’evento interamente dedicato al mondo del cioccolato e alla sua lavorazione. La manifestazione animerà la piazza centrale con un ricco programma pensato per adulti e bambini, tra laboratori, degustazioni, show cooking e momenti di intrattenimento. Tra le attrazioni principali anche la presenza del celebre Willy Wonka, simbolo della fantasia legata alla "fabbrica del cioccolato", mentre il sabato pomeriggio spazio agli artisti di strada con "Varchi in scena", rassegna dedicata a spettacoli teatrali per tutte le età.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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A Benevento torna Choco Italia: dal 13 marzo artigiani, laboratori e tanta buona musicaTempo di lettura: 4 minutiIl dolce tour itinerante di Choco Italia questo fine settimana farà tappa nella “città delle streghe”.

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Discussioni sull' argomento Weekend in dolcezza. Torna Choco Varchi; Arriva ‘Choco Varchi’, il weekend più dolce dell’anno; Il 28 e 29 marzo a Montevarchi torna il weekend più dolce dell’anno con il Choco Varchi.

Weekend in dolcezza. Torna Choco VarchiLa manifestazione animerà la piazza centrale con un ricco programma pensato per adulti e bambini. . msn.com

C’è un momento esatto, appena varchi la soglia, in cui . Non è magia, è lo che abbiamo . Qui l’aria è ferma, la luce è morbida e il pavimento accoglie ogni passo - facebook.com facebook