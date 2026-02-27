’Choco Italia tour’ Un tuffo nella dolcezza Spoleto a tutto gusto

Spoleto si appresta ad accogliere una fiera dedicata al cioccolato artigianale, offrendo un'occasione per gli amanti delle dolcezze di scoprire nuove creazioni e assaporare prodotti di alta qualità. L'evento, chiamato “Choco Italia tour”, porta in città una serie di esposizioni e degustazioni, creando un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nel mondo del cioccolato.

di Daniele Minni Per i golosi arriva un tuffo nel cioccolato. Spoleto si prepara ad ospitare la fiera itinerante del cioccolato artigianale. Si chiama ’Choco Italia tour’, attraversa lo stivale ed arriva in Umbria da Benevento (13-15 marzo). Il festival, ma anche mercatino, è l’evento dedicato alla promozione e alla valorizzazione del cioccolato artigianale prodotto dalle imprese provenienti dalle varie regioni e delle dolcezze tradizionali italiane. Sarà un bellissimo e dolce weekend da giovedì 19 a domenica 22 marzo. Il quartier generale della fiera, aperta dalle 10 alle 24, sarà la centralissima piazza Garibaldi. Diverse le iniziative in... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Choco Italia: il tour 2026 parte da CasertaScopri Choco Italia a Caserta dal 26 febbraio al 1° marzo: degustazioni, laboratori di cioccolato artigianale e musica live a due passi dalla Reggia.

Carnevale: un tuffo nella frittura tra storia, tradizioni regionali e il gusto dell’abbondanza.Carnevale in Frittura: Tra Tradizioni Regionali e un Ritorno al Gusto dell’Abbondanza Il Carnevale italiano è un tripudio di sapori fritti, un rito...

