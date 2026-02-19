Weekend a Viterbo e provincia | gli eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 febbraio
Il Carnevale civitonico si conclude questo fine settimana a Viterbo e nella sua provincia, dopo le numerose sfilate che hanno animato le strade. La causa di questa festa, che richiama molte famiglie e appassionati, sono le tradizioni locali che si tramandano da generazioni. Sabato e domenica, le piazze si trasformeranno in scenari di maschere colorate e musica dal vivo, attirando visitatori da tutta la regione. Le strade si riempiranno di carri allegorici e gruppi mascherati, pronti a chiudere in bellezza il Carnevale.
Il martedì grasso non ha portato via la voglia di festeggiare. Per questo weekend infatti è in programma l'ultimo grande appuntamento del Carnevale civitonico, che chiude ufficialmente la scia di sfilate e mascherate della Tuscia. In programma anche tantissimi spettacoli teatrali sparsi in tutta la provincia. Spazio poi a visite guidate, incontri culturali e mostre d'arte, alla scoperta di nuovi luoghi ancora celati. Tra gli eventi spicca “Un bacio a Viterbo”, la manifestazione dedicata all'amore in tutte le sue forme e che trasforma il centro storico della città dei papi in un percorso delle emozioni tutto da vivere.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Argomenti discussi: Weekend di Carnevale e San Valentino a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere il 14 e 15 febbraio; Viterbo conquista le pagine di Vogue Italia; La Viterbo Half Marathon protagonista di un panel su sport e turismo alla Bit26; Lazio: Eventi Imperdibili per il prossimo week-end.
Un Bacio a Viterbo: due weekend tra installazioni moderne, cartomanti e atmosfera romantica per (ri)animare il centro storicoPresentato il primo evento firmato Martina Campanella, la manager incaricata dal Comune per ravvivare il centro del capoluogo della Tuscia. Peccato le date non ... etrurianews.it
Frontini: «Viterbo diventa la città dell’amore»Un bacio a Viterbo è l’iniziativa che animerà il centro nei fine settimana del 21 e del 28 febbraio. Circa 4mila euro a weekend per eventi e allestimenti a tema in vie e piazze organizzati da Comune ... civonline.it
