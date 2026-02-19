Weekend a Viterbo e provincia | gli eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 febbraio

Il Carnevale civitonico si conclude questo fine settimana a Viterbo e nella sua provincia, dopo le numerose sfilate che hanno animato le strade. La causa di questa festa, che richiama molte famiglie e appassionati, sono le tradizioni locali che si tramandano da generazioni. Sabato e domenica, le piazze si trasformeranno in scenari di maschere colorate e musica dal vivo, attirando visitatori da tutta la regione. Le strade si riempiranno di carri allegorici e gruppi mascherati, pronti a chiudere in bellezza il Carnevale.

Il martedì grasso non ha portato via la voglia di festeggiare. Per questo weekend infatti è in programma l'ultimo grande appuntamento del Carnevale civitonico, che chiude ufficialmente la scia di sfilate e mascherate della Tuscia. In programma anche tantissimi spettacoli teatrali sparsi in tutta la provincia. Spazio poi a visite guidate, incontri culturali e mostre d'arte, alla scoperta di nuovi luoghi ancora celati. Tra gli eventi spicca “Un bacio a Viterbo”, la manifestazione dedicata all'amore in tutte le sue forme e che trasforma il centro storico della città dei papi in un percorso delle emozioni tutto da vivere.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

