Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 febbraio

Il weekend a Roma si anima con numerose attività, tra cui un mercato di prodotti biologici nel quartiere Trastevere e una mostra di street art nel quartiere Ostiense. Sabato e domenica, i visitatori possono partecipare a concerti gratuiti in piazza e degustazioni di specialità locali presso le bancarelle di Campo de' Fiori. Questi eventi attirano residenti e turisti, offrendo l'opportunità di conoscere meglio la città. La città si prepara a vivere due giorni ricchi di iniziative e scoperta.

Il weekend del 21 e 22 febbraio a Roma si preannuncia particolarmente vivace, con tanti eventi che comprendono occasioni per tutti i gusti: appuntamenti culturali, mercati all’aperto, festival gastronomici e occasioni speciali per scoprire arte e tradizioni. La Città Eterna si prepara ad accogliere residenti e visitatori con un calendario sempre ricco e variegato, pensato per chi vuole vivere la città tra shopping, sapori e grandi eventi diffusi nei diversi quartieri. Weekend a Roma del 21 e 22 febbraio: doppio appuntamento con il Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.🔗 Leggi su Funweek.it

