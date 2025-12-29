Napoli Webuild vince contratto da 660 mln per nuova linea 10 Metropolitana
Webuild, in collaborazione con altri partner, si è aggiudicata un'appalto da circa 660 milioni di euro per la costruzione della prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli. L'intervento rientra nel progetto di sviluppo infrastrutturale della città, contribuendo al miglioramento del sistema di trasporto pubblico locale. La realizzazione di questa tratta rappresenta un passo importante per l'ampliamento della rete metropolitana napoletana.
(Adnkronos) – Webuild, in consorzio, ha vinto un contratto da circa 660 milioni di euro di valore totale per la realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli. Il lotto è parte di un più ampio progetto che prevede un investimento complessivo stimato di oltre 3,1 miliardi . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Webuild, contratto da 660 mln per Linea 10 metropolitana Napoli
Leggi anche: Linea 10 della Metro di Napoli dal centro ad Afragola: Webuild si aggiudica il contratto da 660 mln
Napoli, Webuild vince contratto da 660 mln per nuova linea 10 Metropolitana - Webuild, in consorzio, ha vinto un contratto da circa 660 milioni di euro di valore totale per la realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli. adnkronos.com
A Webuild contratto da 660 milioni per nuova linea 10 della metro Napoli - Webuild, in consorzio, ha vinto un contratto da circa 660 milioni di valore totale per la realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli. ansa.it
Webuild, contratto da 660 mln per Linea 10 metropolitana Napoli - (askanews) – Webuild, in consorzio, ha vinto un contratto da circa 660 milioni di valore totale per la realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolit ... msn.com
Webuild, alla guida di un consorzio, si è aggiudicata un contratto del valore di circa 660 milioni di euro per la realizzazione della prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli. L’appalto riguarda la progettazione esecutiva e la reali x.com
Comunicato congiunto EAV / Comune di Napoli / Regione Campania AGGIUDICATA OGGI LA GARA PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 10 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. Un’infrastruttura strategica che metterà in connessione la stazione AV - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.