Webuild contratto da 660 mln per Linea 10 metropolitana Napoli
Webuild, in consorzio, ha ottenuto un contratto da circa 660 milioni di euro per la realizzazione della prima tratta del Lotto 1 della Linea 10 della metropolitana di Napoli. L’intervento rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento del sistema di trasporto pubblico cittadino, contribuendo alla modernizzazione e all’espansione della rete metropolitana nella regione.
Roma, 29 dic. (askanews) – Webuild, in consorzio, ha vinto un contratto da circa 660 milioni di valore totale per la realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli. Il lotto, riporta la società con un comunicato, è parte di un più ampio progetto che prevede un investimento complessivo stimato di oltre 3,1 miliardi, destinato a rivoluzionare la mobilità nell’area nord-orientale della città. La Linea 10 sarà “driverless”, si legge, e permetterà, a regime, ad oltre 400.000 cittadini di usufruire di un collegamento rapido e sostenibile con il centro città e con la rete dell’alta velocità ferroviaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
