Mala giustizia due vite rovinate da sinistra a destra Da Esposito a Landolfi lezioni di diritto per votare Sì

Le vicende legali che coinvolgono persone di diversa provenienza politica mostrano come un sistema giuridico possa influenzare profondamente le vite di individui, indipendentemente dall'orientamento ideologico. Tra accuse e procedimenti, si evidenziano situazioni in cui le decisioni giudiziarie assumono un ruolo cruciale nel destino di chi si trova al centro del processo. Questi eventi riflettono le complessità di un sistema che non sempre garantisce trasparenza e imparzialità.

Destra o sinistra, a volte, non fa alcuna differenza, se di mezzo c’è una mala giustizia, nelle sentenze che rimediano tardi a inchieste sbagliate, processi che durano eternità, “s entenzine” che trasformano accuse mostruose e infamanti in buffetti sulla guancia dolorosissimi e che producono effetti devastanti, talvolta peggio degli ergastoli. Nei giorni di dibattito acceso sul referendum sulla riforma Nordio, due “lezioni” di guasti prodotti da un sistema da cambiare, anche con un “Sì”, oggi “ Il Tempo ” ha accostato le vicende giudiziarie dell’ex ministro delle Comunicazioni, nel governo Berlusconi, esponente di An, Mario Landolfi, e di Stefano Esposito, deputato del Pd e assessore a Roma, due casi diversi ma simili nelle aberrazioni dei tempi, dei modi e dell’interpretazione del diritto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

