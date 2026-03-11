Due giornalisti noti, Tommaso Cerno e Pierluigi Diaco, sono stati vittime di insulti omofobi, mentre sono stati ignorati dalla sinistra. La loro condizione di omosessuali ha scatenato commenti offensivi, ma non sono stati sostenuti da rappresentanti politici di sinistra. La solidarietà è arrivata dal centrodestra, mentre la sinistra non ha commentato la vicenda.

Insultati perché omosessuali e ignorati perché di destra. Si tratta di due giornalisti famosi, Tommaso Cerno e Pierluigi Diaco, oggetto di epiteti omofobi e ignorati, nella difesa die loro diritti, dalla strabica sinistra degli arcobaleni. A denunciare il fatto proprio Tommaso Cerno, che ha ricevuto solidarietà da settori ampi della società civile ma non dai partiti di sinistra. Le parole di Cerno. “ Ieri pomeriggio su Rai due ospite di Bellama’ abbiamo cantato Sal da Vinci con un’orchestra. Semplicemente la canzone. Nulla che c’entrasse con il referendum, con il sì, con il no, con Gratteri. Ma non va bene. Perché? Perché siamo omosessuali di destra? E gli omosessuali non possono esserlo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Insulti omofobi a Tommaso Cerno e Pierluigi Diaco: solidarietà dal centrodestra, sinistra muta

Articoli correlati

Tommaso Cerno e gli insulti dopo aver cantato “Per sempre sì” su Rai2, le accuse sul referendum: «Io e Diaco attaccati perché gay di destra» – Il videoTommaso Cerno ha denunciato di aver ricevuto un’ondata di commenti omofobi, dopo la sua apparizione ieri a “Bellamà”, il programma di Pierluigi Diaco...

Tommaso Cerno e Diaco cantano 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci, "criticati perché omosessuali di destra"“Diaco e Cerno, attaccati perché cantano una canzone”, “perché omosessuali di destra”.

Contenuti e approfondimenti su Tommaso Cerno

Tommaso Cerno e Diaco cantano 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci, criticati perché omosessuali di destraTommaso Cerno denuncia di aver ricevuto insulti omofobi dopo aver cantato Per sempre sì di Sal Da Vinci nel programma di Diaco ... virgilio.it

Cerno: Insulti a me e Diaco ‘gay di destra’, dove sono ora gli attivisti Arcobaleno?Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. (Adnkronos) – Ieri pomeriggio su Rai due ospite di Bellama’ abbiamo cantato Sal da Vinci con un’orchestra. Semplicemente la canzone. pianetagenoa1893.net