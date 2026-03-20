Volo di 18 metri dal viadotto | salvo Sollevato col verricello è grave

Un uomo è caduto da un'altezza di 18 metri dal viadotto di Capo Ponte di Galeata e ha finito nel fiume Bidente, in una zona con acque profonde. È stato recuperato con un verricello e portato in salvo, anche se le sue condizioni sono considerate gravi. La dinamica dell’incidente è stata accertata dalle forze dell’ordine.

Un volo da 18 metri dal viadotto di Capo Ponte di Galeata. Il corpo precipita sul Bidente, in un punto in cui l’acqua è profonda. Un gorgo causato dalle piogge dei giorni scorsi. Ed è stato proprio questo specchio non superficiale che ha ieri verso le 12.30 miracolosamente evitato le estreme conseguenze a un 55enne galeatese; l’uomo è stato poi salvato grazie all’intervento dei carabinieri di Galeata – primi a giungere sul posto –, dei vigili del fuoco e del soccorso alpino con i relativi reparti fluviali. Alla fine il 55enne è stato sollevato dal letto del fiume Bidente col verricello. Successivamente è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volo di 18 metri dal viadotto: salvo. Sollevato col verricello, è grave Articoli correlati Cassino, precipita dal balcone di casa: tremendo volo di 7 metri per una mamma 40enne; è graveABBONATI A DAYITALIANEWS Una donna di circa 40 anni, madre, è stata soccorsa a Cassino dopo essere caduta dal balcone della propria abitazione. Leggi anche: Investita 44enne. Grave dopo volo di due metri Contenuti utili per approfondire Volo di 18 metri dal viadotto salvo... Temi più discussi: Volo di 18 metri dal viadotto: salvo. Sollevato col verricello, è grave; Il primo volo del nuovo maxi Gitana 18 che vuole dominare il mondo; Paura in parete, un uomo cade per una ventina di metri mentre arrampica: in volo l'elicottero di soccorso; Dopo 18 anni in volo cambia vita e apre una pizzeria romana. Operaio muore dopo un volo di 15 metri. Indagate due personeLe telecamere avrebbero ripreso il trasporto del corpo in auto prima che fosse riportato sul luogo della caduta ... casertace.net Cade dalla scala, volo di sei metri. Preparava una battuta di caccia: è in pericolo di vitaLaterina, 26 agosto 2025 – E’ ricoverato in pericolo di vita all’ospedale fiorentino di Careggi un uomo di 67 anni vittima di un grave incidente accaduto ieri mattina nei boschi di Montozzi, nel ... lanazione.it +++OPERAIO FA UN VOLO DI OTTO METRI: CORSA IN OSPEDALE - facebook.com facebook Volo di successo per il lanciatore Alpha di Firefly Aerospace, che ha portato in orbita un payload dimostrativo Quale sarà il futuro di Alpha Leggi l’articolo su Globalscience shorturl.at/QWlnq x.com