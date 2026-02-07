investita 44enne grave dopo volo di due metri

Una donna di 44 anni è rimasta gravemente ferita ieri mattina in via Raffaello Sanzio a Empoli. La donna è stata investita da un’auto e, dopo il colpo, è volata per circa due metri prima di cadere a terra. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non si pensa sia in pericolo di vita. I soccorritori l’hanno portata d’urgenza in ospedale. La polizia ha già avviato gli accertamenti per capire come siano andate le cose.

EMPOLI Un volo di due metri dopo l’impatto con un’auto. Le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori per la donna di 44 anni che ieri mattina è stata investita in via Raffaello Sanzio a Empoli. La vittima ha riportato un politrauma. Durante i soccorsi è rimasta sempre cosciente e per fortuna non è in pericolo di vita. In base a quanto ricostruito la donna stava attraversando la strada quando per cause da accertare una vettura l’ha travolta. L’ incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno. La donna è stata sbalzata per circa due metri riportando una serie di traumi al corpo. Immediatamente soccorsa da un’ambulanza con infermiere a bordo della Pubblica Assistenza di Empoli, la 44enne è stata trasportata all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa mattina in via Sanzio a Empoli, una donna di 44 anni è stata investita da un'auto.

