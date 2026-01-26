Una donna di circa 40 anni è stata soccorsa a Cassino dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione, da un’altezza di circa sette metri. Le sue condizioni sono apparse gravi al momento del soccorso. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Una donna di circa 40 anni, madre, è stata soccorsa a Cassino dopo essere caduta dal balcone della propria abitazione. La donna è stata trovata a terra, immobile, e le sue condizioni sono apparse subito estremamente critiche. I soccorsi e il primo ricovero. Dopo l'allarme, è stato richiesto l'intervento dei soccorritori. La donna avrebbe compiuto un volo di circa sette metri. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove i sanitari hanno riscontrato fratture multiple e un quadro clinico giudicato particolarmente serio. Il trasferimento a Roma e gli accertamenti.

© Dayitalianews.com - Cassino, precipita dal balcone di casa: tremendo volo di 7 metri per una mamma 40enne; è grave

