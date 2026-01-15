Volley In Prima Divisione femminile ligure Podenzana Tresana non lascia scampo alla Rainbow Spezia

Nel campionato di Prima Divisione femminile ligure, Podenzana Tresana ha ottenuto una vittoria netta contro Rainbow Spezia “B“ con il punteggio di 3-0. La squadra ha dimostrato solidità in campo, grazie a prestazioni individuali e collettive. Di seguito, i risultati e i protagonisti di questa importante sfida del torneo regionale.

Podenzana Tresana 3 Rainbow Spezia “B“ 0 PODENZANA TRESANA: Cuffini 3, Lavarra 11, Bartoli 3, Abasidi 4, La Mattina 2, Palladini 17, Perini 5, Giannoni V. 0, liberi Tonarelli e Tartaglia; n.e. Serio, Guastalla, Antiga e Giannoni F. RAINBOW B: Pasquali 1, Vella 3, Rossi 3, Antonelli 3, Falcone 1, Grimaldi 6, Natale 9, Benedetti 0, Tognoni 1, Bambini 0, liberi Galli (1) e Trentini; n.e. Caracciolo. Parziali: 25-17 (26’), 28-26 (30’), 25-16 (22’) per un’ora e 18 minuti. BARBARASCO – Il Podenzana Tresana rispetta il pronostico e si sbarazza per 3-0 della seconda squadra della Rainbow Spezia, nella gara valida per il campionato di Prima Divisione femminile ligure. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

