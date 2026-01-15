Volley In Prima Divisione femminile ligure Podenzana Tresana non lascia scampo alla Rainbow Spezia

Nel campionato di Prima Divisione femminile ligure, Podenzana Tresana ha ottenuto una vittoria netta contro Rainbow Spezia “B“ con il punteggio di 3-0. La squadra ha dimostrato solidità in campo, grazie a prestazioni individuali e collettive. Di seguito, i risultati e i protagonisti di questa importante sfida del torneo regionale.

Podenzana Tresana 3 Rainbow Spezia “B“ 0 PODENZANA TRESANA: Cuffini 3, Lavarra 11, Bartoli 3, Abasidi 4, La Mattina 2, Palladini 17, Perini 5, Giannoni V. 0, liberi Tonarelli e Tartaglia; n.e. Serio, Guastalla, Antiga e Giannoni F. RAINBOW B: Pasquali 1, Vella 3, Rossi 3, Antonelli 3, Falcone 1, Grimaldi 6, Natale 9, Benedetti 0, Tognoni 1, Bambini 0, liberi Galli (1) e Trentini; n.e. Caracciolo. Parziali: 25-17 (26’), 28-26 (30’), 25-16 (22’) per un’ora e 18 minuti. BARBARASCO – Il Podenzana Tresana rispetta il pronostico e si sbarazza per 3-0 della seconda squadra della Rainbow Spezia, nella gara valida per il campionato di Prima Divisione femminile ligure. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley In Prima Divisione femminile ligure. Podenzana Tresana non lascia scampo alla Rainbow Spezia Leggi anche: Volley In Prima Divisione femminile. Il Podenzana Tresana batte il Vbc Rapallo nella gara di recupero Leggi anche: Basket Divisione regionale 1. Aics senza scampo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Volley Club Frascati (Prima divisione femm.), Di Mauro: “Esperienza importante per le ragazze”; Multimed Vercelli – 1a Divisione femminile, maschile e settore giovanile: tutti i risultati; Giovanili Lions Volley Latina, sorride la Prima Divisione maschile: beffa per la femminile; PER L’ASC BALLABIO 89 AL VIA UNA NUOVA STAGIONE DI VOLLEY TRA CAMPIONATI E GIOVANI IN CRESCITA. Volley In Prima Divisione femminile ligure. Podenzana Tresana non lascia scampo alla Rainbow Spezia - Podenzana Tresana 3 Rainbow spezia “B“ 0 PODENZANA TRESANA: Cuffini 3, Lavarra 11, Bartoli 3, Abasidi 4, La Mattina 2, Palladini 17, Perini ... msn.com

Prima Divisione Femminile: dominio assoluto della Limpiados Volley a San Cataldo - La sfida di Prima Divisione Femminile tra San Cataldo e Limpiados Volley si è trasformata in una partita a senso unico ... licatanet.it

Volley Club Frascati (Prima divisione femm.), Di Mauro: “Esperienza importante per le ragazze” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – La Prima divisione femminile del Volley Club Frascati è arrivata alla pausa natalizia con buoni riscontri. osservatoreitalia.eu

PRIMA DIVISIONE NEW VOLLEY ASTI / RASERO TELONI L'ALBA VOLLEY-CLUB76 PLAYASTI 0-3 19/25 17/25 15/25 Prima gara dell’anno nuovo per riprendere il percorso, gara sempre in controllo con possibilità di utilizzare tutta la rosa disposizione e rom facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.