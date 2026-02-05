Fiorentina-Torino il bivio di Vanoli | al Franchi scontro salvezza ad alta tensione
Sabato sera all’Artemio Franchi, la Fiorentina di Vanoli si gioca una buona fetta di salvezza contro il Torino di Baroni. La partita si svolgerà alle 20:45 e rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. I viola, in crisi di risultati, cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i granata puntano a consolidare la posizione di classifica. La sfida si preannuncia tesa e combattuta, con lo stadio che si prepara a vivere un match decisivo.
La Fiorentina di Paolo Vanoli ospita il Torino di Marco Baroni allo Stadio Artemio Franchi sabato 7 febbraio, alle ore 20:45, in un anticipo della 24ª giornata di Serie A che profuma di ultima spiaggia per le ambizioni di salvezza dei viola. I padroni di casa, attualmente penultimi a quota 17 punti, arrivano dal pesante k.o. esterno per 2-1 contro il Napoli, mentre i granata occupano la tredicesima posizione con 26 punti e cercano riscatto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia subita mercoledì per mano dell’Inter (2-1), pur avendo ritrovato ossigeno in campionato grazie al successo di misura sul Lecce. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Approfondimenti su Fiorentina Torino
Fiorentina-Torino, scontro verità al Franchi: Vanoli punta su Kean, Baroni sfida l’emergenza
Ultime notizie su Fiorentina Torino
