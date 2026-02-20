Derby di Toscana ad alta tensione | Fiorentina-Pisa è un bivio per la salvezza

La partita tra Fiorentina e Pisa si è giocata a causa della necessità di entrambe di ottenere punti salvezza. L’Artemio Franchi si è riempito di tifosi ansiosi di vedere una gara decisiva. La sfida tra le due squadre toscane si è rivelata molto combattuta, con emozioni che sono salite rapidamente. I giocatori hanno dato il massimo per cambiare il destino delle proprie squadre. La partita si è conclusa con un risultato che potrebbe influenzare il futuro di entrambe.

L'Artemio Franchi si trasforma nel teatro di un Derby di Toscana dai tratti drammatici. Fiorentina e Pisa, protagoniste del posticipo del ventiseiesimo turno, si incrociano in una sfida che ha già il sapore dell'ultima spiaggia. Rispettivamente terzultima e penultima forza del campionato, le due compagini arrivano all'appuntamento con la necessità vitale di strappare i tre punti per non vedere compromessa la rincorsa alla permanenza in Serie A. Se la Viola di Paolo Vanoli sembra aver imboccato la strada della guarigione — forte dei pesanti successi esterni contro Como e Jagiellonia — i nerazzurri di Oscar Hiljemark navigano in acque agitatissime, con una vittoria che manca ormai dai primi vagiti di novembre e il morale scosso dal recente k.