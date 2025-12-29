ARÌA di musica il futuro sale sul palco | Arezzo Wave lancia la sua academy | unica realtà finanziata nella provincia di Arezzo

Arezzo Wave presenta ARÌA di musica, un progetto dedicato a giovani musicisti e musiciste under 36, nato per favorire la crescita artistica e professionale. La nuova academy, unica nel suo genere nella provincia di Arezzo e finanziata dalla Fondazione Arezzo Wave Italia, si propone di offrire un’opportunità concreta per le giovani generazioni di inserirsi nel panorama musicale. Un passo importante per il sostegno e lo sviluppo dei talenti emergenti locali.

Arezzo Wave continua a guardare avanti e lo fa investendo sulle nuove generazioni. Nasce ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy, il nuovo progetto della Fondazione Arezzo Wave Italia pensato per sostenere giovani musicisti e musiciste under 36 e accompagnarli in un percorso di crescita artistica e professionale. L'iniziativa, ideata in occasione dei 40 anni di Arezzo Wave, ha ottenuto un riconoscimento di grande rilievo: è infatti uno dei sei progetti selezionati a livello regionale nel bando PR FSE+ della Regione Toscana dedicato alle Residenze Artistiche Musicali ed è l'unico progetto finanziato nella provincia di Arezzo.

