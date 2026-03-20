Vlahovic convocato col Sassuolo? Sky | ecco le ultime novità

Vlahovic è stato convocato per la partita contro il Sassuolo, secondo quanto riferisce Sky, a meno di 24 ore dal calcio d'inizio allo Stadium con i neroverdi. La sua presenza in campo è stata ufficializzata in vista della sfida di oggi. La convocazione è stata annunciata poco prima dell'inizio del match.