Vlahovic convocato col Sassuolo? Sky | ecco le ultime novità
Vlahovic è stato convocato per la partita contro il Sassuolo, secondo quanto riferisce Sky, a meno di 24 ore dal calcio d'inizio allo Stadium con i neroverdi. La sua presenza in campo è stata ufficializzata in vista della sfida di oggi. La convocazione è stata annunciata poco prima dell'inizio del match.
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