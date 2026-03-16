Vlahovic tornerà a disposizione della Juventus per la partita contro il Sassuolo, secondo le indiscrezioni di Sky Sport. Il centravanti serbo sta completando il percorso di recupero e potrebbe essere convocato per l’impegno in programma. La sua assenza ha caratterizzato le ultime partite della squadra, ma ora si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. La decisione finale sulla sua presenza sarà comunicata prossimamente.

Vlahovic Juve: le indiscrezioni di Sky Sport confermano il tanto atteso rientro del centravanti per la gara contro il Sassuolo. Ultime. Il momento per i tifosi della Juve è finalmente arrivato. Secondo le ultimissime informazioni diffuse da Paolo Aghemo in collegamento su Sky Sport, la lunga assenza di Vlahovic sta per concludersi. Il giocatore è pronto per tornare a calcare il prato verde e questa volta ci sarà per la sfida contro il Sassuolo. La sua presenza nella lista dei convocati appare una totale certezza per l’ambiente, regalando una soluzione offensiva di primo livello allo staff tecnico. Il rientro avverrà in maniera graduale e il ragazzo si accomoderà in panchina, pronto a subentrare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il serbo rientrerà col Sassuolo? Cosa filtra in vista del prossimo impegno e le ultime sulle sue condizioni

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