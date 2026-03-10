Vlahovic convocato per Udinese Juve Sky | ecco quale può essere il suo minutaggio

Dusan Vlahovic è stato convocato per la partita tra Udinese e Juventus. La sua presenza in campo è stata annunciata, e si discute sulle possibili ore di utilizzo durante il match. La decisione sulla sua partecipazione dipende dall’allenatore, che potrebbe inserirlo a partita in corso o schierarlo dall’inizio. La partita si svolgerà nel prossimo turno di campionato.

Kolo Muani Juve, spunta un retroscena sul francese: poteva succedere in estate. L'indiscrezione Alberto Costa, la Juve con la sua cessione ha generato una plusvalenza: operazione separata da Joao Mario. Tutti i dettagli dell'affare Vlahovic, il rinnovo cambia la strategia di mercato della Juve? L'indiscrezione sulle possibili mosse dei bianconeri con la permanenza del serbo Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. Come è andata Juventus Next Gen Vis Pesaro, Stellone fa i complimenti a Brambilla: «La sua squadra gioca molto bene e ha calciatori forti» Brambilla dopo il ko con la Vis Pesaro: «Oggi una delle prestazioni più belle.

Cosatti: Vlahovic dovrebbe essere convocato per la gara contro l’Udinese. Con il bomber serbo cambia l’attacco della JuventusFrancesco Cosatti, in collegamento con Sky Sport, ha parlato delle condizioni di Dusan Vlahovic: In partita potrebbe tornare a disposizione Dusan Vlahovic per ammissione dello ... tuttojuve.com

Juventus, Vlahovic si riprende la scena: rinnovo possibile e rientro vicino contro l’UdineseJuventus, Vlahovic si riprende la scena: rinnovo possibile e rientro vicino contro l’Udinese Come riporta Corsport, alla Juventus gli abbracci e i sorrisi non mancano. Anche senza scendere ... tuttojuve.com

