Morta a 95 anni Anna Falcone sorella maggiore del giudice ucciso dalla mafia

È deceduta all’età di 95 anni Anna Falcone, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, vittima della mafia nel 1992. La sua scomparsa chiude un importante capitolo della memoria collettiva, ricordando l’impegno e il sacrificio di una famiglia simbolo della lotta alla criminalità organizzata.

È morta a 95 anni Anna Falcone, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, ucciso il 23 maggio 1992 da Cosa nostra. Prima dei tre fratelli, con la sorella Maria aveva contribuito alla creazione della fondazione intitolata al magistrato. Di carattere riservato, Anna Falcone ha sempre manifestato con discrezione il suo impegno antimafia, con pochi interventi pubblici: di recente ha accettato di incontrare l'ex calciatore Fabrizio Miccoli ( condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso ) che le aveva chiesto perdono per avere insultato la memoria del fratello (chiamandolo "fango") in una conversazione intercettata.

Addio ad Anna Falcone, sorella del magistrato Giovanni: è morta a 95 anni - Morta Anna Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci, ha dedicato la vita a preservare l’eredità morale di Giovanni e a sostenere la Fondazione a lui intitolata. notizie.it

Morta Anna Falcone, sorella del magistrato antimafia. Onorò la sua memoria nel silenzio e con dignità - La più grande dei tre fratelli ha scelto di portare avanti l’impegno civile nell’ombra, lasciando il ruolo di portavoce della famiglia alla sorella Maria ... quotidiano.net

