Prevenzione | arriva la Casa dello Screening Visite specialistiche a San Cesareo e Palestrina

La prevenzione fa un passo avanti con l’arrivo della

L'iniziativa ha l'obiettivo di abbattere le liste d'attesa e favorire la diagnosi precoce, portando medici e strumenti diagnostici La sanità si avvicina ai cittadini e la prevenzione arriva direttamente in piazza. L'ASL Roma 5 lancia una nuova tappa della "Casa dello Screening", il moderno ambulatorio mobile attrezzato che, nel mese di febbraio, toccherà i comuni dell'area prenestina per offrire prestazioni specialistiche senza dover raggiungere l'ospedale. L'iniziativa ha l'obiettivo di abbattere le liste d'attesa e favorire la diagnosi precoce, portando medici e strumenti diagnostici a San Cesareo e Palestrina.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su San Cesareo Palestrina

Prevenzione e tutela della salute tornano al centro con l'iniziativa “Le mani sui cuori”.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su San Cesareo Palestrina

Argomenti discussi: GENNAIO E’ IL MESE DEDICATO ALLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL COLLO DELL’UTERO: L’IMPORTANZA DELLO SCREENING E I SERVIZI OFFERTI; Arriva Prevenzione è Salute: screening gratuiti e consulenze in piazza Verdi; La prevenzione trova casa tra la gente: oltre duecento visite gratuite alla CISL di Avellino; La condivisione secondo il Gruppo Prevenzione Dipendenze.

Al Festival di Sanremo arriva la campagna di prevenzione per gli screening oncologici del MinisteroIl claim della campagna è #laprioritàseitu. Il 9 febbraio alle ore 10.30 il ministro della Salute, Orazio Schillaci, interverrà al talk show dedicato alla prevenzione dei tumori organizzato presso ... quotidianosanita.it

Come rendere la tua casa un rifugio sicuro durante l’influenzaScopri come proteggere la tua famiglia dall'influenza con una strategia di disinfezione mirata. Dalla sopravvivenza del virus sulle superfici ai protocolli per la cucina e il bagno, ecco come rendere ... veb.it

Buongiorno cerco urgentemente un auto noleggio a San Cesareo e dintorni che mi possa noleggiare una macchina per qualche giorno che noleggi anche senza carta di credito - facebook.com facebook