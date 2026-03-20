Violenze sessuali stalking terrorismo | le carceri scoppiano e il Regno Unito manda fuori col braccialetto elettronico

Il governo britannico ha annunciato ieri la più ampia espansione del sistema di monitoraggio elettronico nel paese, includendo l'uso di braccialetti GPS e dispositivi per il controllo dell’alcol. Questa misura riguarda persone coinvolte in casi di violenze sessuali, stalking e terrorismo, e mira a gestire meglio le questioni di sicurezza pubblica. La decisione interessa un numero crescente di soggetti in attesa di giudizio o condannati.

Il governo britannico ha annunciato ieri la più grande espansione del sistema di monitoraggio elettronico (braccialetti GPS e dispositivi per il controllo dell’alcol) nella storia del Regno Unito. Migliaia di pregiudicati in più saranno sottoposti a sorveglianza elettronica, con particolare attenzione agli autori di reati ad alto rischio come violenza domestica, furti, furto in abitazione, stalking, terrorismo, assassinio e reati sessuali recidivi. L’obiettivo dichiarato è proteggere meglio le vittime e la collettività, integrando tecnologie avanzate con un potenziamento del servizio di probation, cioé la sorveglianza post-detentiva. Il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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