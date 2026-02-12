Stalking e violenze sulla compagna braccialetto elettronico per un 32enne

Un uomo di 32 anni è finito sotto inchiesta per stalking e violenza sulla ex compagna. Da mesi, l’uomo minacciava e intimidiva la donna, continuando a picchiarla e a farle paura anche dopo la fine della relazione. Le forze dell’ordine hanno deciso di applicare un braccialetto elettronico, sperando di contenere i comportamenti aggressivi del 32enne.

Indagine dei carabinieri nel Bolognese. L’uomo è accusato di atti persecutori e lesioni aggravate. Applicata la norma introdotta nel 2025 contro la violenza di genere Minacciava e intimoriva l'ex compagna e le violenze fisiche e psicologiche sono andate avanti per molto tempo. Non solo. In un'occasione ha aggredito fisicamente la donna colpendola con un telefono cellulare, causandole un trauma cranico e lesioni al volto. Proprio questo episodio ha spinto la donna a denunciare e ha dato il via alle indagini del carabinieri della stazione di Minerbio, che hanno arrestato un uomo italiano di 32 anni, indagato per atti persecutori e lesioni personali aggravate.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

