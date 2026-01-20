Accusato di violenza sessuale su una paziente medico assolto

Un medico di medicina generale dell'Aretino è stato accusato di aver abusato di una paziente, ma è stato successivamente assolto. L'uomo era finito davanti al giudice per l'accusa di violenza sessuale su una giovane donna che si era rivolta a lui per un problema di salute. La vicenda ha portato alla sua comparizione in tribunale, dove la giustizia ha chiarito la sua posizione.

Secondo l'accusa il dottore avrebbe palpato la donna durante una visita medica. Scagionato dalle perizie Era accusato di violenza sessuale su una paziente. Un medico di medicina generale dell'Aretino è finito di fronte al gip con l'accusa di aver abusato di una giovane donna che si era rivolto a lui per risolvere un problema di salute. Questa mattina il caso è stato dibattuto in udienza preliminare e al termine della mattina il giudice Claudio Lara ha pronunciato la sentenza: assolto perché il fatto non sussiste. I fatti risalgono ad alcuni mesi fa. Il dottore aveva ricevuto la paziente nel suo ambulatorio.

