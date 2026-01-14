Anzio violenta rapina in strada | 44enne preso a calci e pugni

A Anzio, nella giornata del 14 gennaio 2025, i carabinieri hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 34 e 40 anni, entrambi senza fissa dimora, sospettati di aver perpetrato una violenta rapina in strada. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i presunti responsabili, garantendo così la sicurezza pubblica e contribuendo alla prevenzione di simili episodi.

Anzio, 14 gennaio 2025 – I carabinieri della Stazione di Anzio, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato un 34enne del Pakistan e un 40enne indiano, entrambi senza fissa dimora, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. A seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, relativa alla presenza di una persona a terra a margine della carreggiata in via di Valle Schioia, i carabinieri sono intervenuti immediatamente sul posto, rintracciando un 44enne di Anzio, che presentava evidenti segni di percosse e appariva in stato di agitazione.

