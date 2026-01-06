Violenta rapina a Firenze minacciata e aggredita | caccia al malvivente fuggito con la refurtiva
Una rapina si è verificata ieri pomeriggio in una gioielleria di via Pisana a Firenze. La vittima è stata minacciata e aggredita, mentre il malvivente è fuggito con la refurtiva. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare e catturare il responsabile. La vicenda si inserisce nel quadro di episodi di criminalità che interessano la città, evidenziando l’importanza di misure di sicurezza adeguate.
Violenta rapina nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 5 gennaio, in una gioielleria di via Pisana a Firenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, dopo l'allarme lanciato da un passante, che ha sentito le grida della titolare, aggredita dal malvivente.Secondo quanto ricostruito finora ad agire. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
