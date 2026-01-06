Violenta rapina a Firenze minacciata e aggredita | caccia al malvivente fuggito con la refurtiva

Una rapina si è verificata ieri pomeriggio in una gioielleria di via Pisana a Firenze. La vittima è stata minacciata e aggredita, mentre il malvivente è fuggito con la refurtiva. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare e catturare il responsabile. La vicenda si inserisce nel quadro di episodi di criminalità che interessano la città, evidenziando l’importanza di misure di sicurezza adeguate.

Milano - Quattro ragazzi giovanissimi arrestati. Due delle loro vittime trasportate in ospedale e un terzo rimasto illeso. È finita così una doppia violenta rapina avvenuta tra domenica e lunedì in viale Gran Sasso a Milano, attorno alla mezzanotte e mezza. A met - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.