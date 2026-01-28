Violano Daspo e vengono sorpresi vicino allo stadio | due denunce a Nardò

Due uomini sono stati trovati vicino allo stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò, nonostante avessero il divieto di avvicinarsi per via del Daspo. La polizia li ha sorpresi durante la partita tra il Nardò e la Real Normanna, partita che si giocava in un settore chiuso e con il divieto di trasferta. Ora sono stati denunciati per aver violato le restrizioni.

Si tratta un 29enne e un 24enne, interessati da un provvedimento di sei e tre anni, trovati dopo lo scoppio di alcuni petardi in zona prima della sfida col Real Normanna: si va verso l’aggravamento del dispositivo Nello specifico, uno era interessato da un provvedimento di sei anni con obbligo di firma per tre e l’altro per tre anni. Per loro è scattata la denuncia per la violazione del Daspo emesso dal questore di Lecce e la proposta di un aggravamento delle prescrizioni imposte dal divieto. E così gli agenti, spostandosi immediatamente sul luogo dell’esplosione, non trovando nessuno, hanno cominciato a cercare nelle vicinanze e hanno subito notato all’esterno di un pub, luogo di ritrovo della tifoseria ultras locale in occasione delle gare casalinghe, un gruppo di circa 50 persone che si stavano radunando per andare allo stadio.🔗 Leggi su Lecceprima.it

